Jean Francois MICHELETTI

* Direction Financière et Contrôle de Gestion dans l'industrie (Aéronautique, Dispositifs médicaux, Automobile) en France et à l'étranger (6 ans en Allemagne, 3 ans aux USA)

* Capacité d'écoute, d'analyse, de conseil aux Opérationnels comme aux Directions Générales

* Conduite de projet internationaux d'envergure

* Gestion d'équipes Financières et Comptables multi profils

* Compréhension des enjeux interculturels: trilingue Français, Anglais, Allemand



Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion

Croissance externe

Direction financière

DUE

Due Diligence

Encadrement

Finance

International

Joint Venture

USA

Shared Service Centre

Cash Flows

LCC deployment

Foreign Exchange

Negotiation Skills

Business Planning

Monthly Closing

International Financial Reporting

Budgets & Budgeting

Taxation

Internal Control

Communication Skills

accounting experience

driving support

Lawson M3