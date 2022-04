Jean-François MILHAU

Aujourd’hui, après une expérience dans le domaine de la création et de la gestion d’entreprise, j’aspire à valoriser mes acquis et mes compétences au service d’une structure performante à taille humaine répondant pleinement à mes attentes et permettant d’optimiser mon expérience.



Durant les 16 années ou j’ai travaillé à la bourse de Paris, j’ai acquis une expertise dans le domaine de la gestion de portefeuille . Très sensibilisé à la problématique des placements financiers, j’ai complété cette expérience en suivant une formation de gestionnaire de patrimoine dispensé par la formation bancaire.



Mes compétences :

Administration

Administration d'entreprises

Animation

animation de débats

Articles

Audit

Banques

Commercial

Études de marché

Études marketing

gestion et administration

Marketing

Négociation

Plan commercial

Rédaction

Rédaction d'articles

Finance de marché

Finance

Management

Vente