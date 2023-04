Jean-François PROT

Winston Churchill disait : là ou se trouve une volonté, il existe un chemin,

quand Charlie Chaplin disait : l'obstination est le chemin de la réussite.



Depuis 3,5 ans les reprises des sociétés dans le 06 et sur Monaco sont là pour confirmer ... Le changement lorsqu'il doit être mis en place, rien ne doit vous y faire renoncer et les résultats ne se font pas attendre !



décobois c'est aujourd'hui une équipe forte et soudée autour d'un même objectif, "Toujours Mieux, Toujours Plus".

Découvrez décobois surArray, rejoignez nous au poste de Menuisier, Décorateur, Dessinateur 3d ....



Mes compétences :

Créatif

Proactif

Culture d'entreprise

Service

BtoB

Animateur

Réseau

Vendeur

Management

Commercial

Retail