Jean-Francois ROUAULT

Fort de plusieurs expériences au sein de diverses structures, je souhaite mettre mes connaissances et mes compétences d'une entreprise. Intégrer une structure sérieuse, reconnue pour la qualité de ses services et de ses produits serait une opportunité pour moi et pour mon parcours professionnel . J'ai déjà travaillé dans le domaine de la vente et le commerce mais aussi dans le domaine de la communication.



Mes compétences :

nouvelles technologies

vente

commercial

Prospection

communication

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator