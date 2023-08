Jean-François VIOLETTE

Bien que je sois informaticien, rien ne me prédestinait à le devenir.



J'aurais voulu (non pas être un artiste) mais plutôt travailler chez EADS et plus particulièrement chez Eurocopter. Malgré un stage longue durée au sein du service Aérodynamique/Mécanique du vol, je n'ai pas eu l'opportunité de rejoindre cette belle entreprise.



Fin 97, j'ai écrit chez IBM, il faut se rappeler qu'on nous bassinait avec le bug de l'an 2000 et que l'informatique recrutait à gogo à partir du moment ou on savait lire et écrire. C'est comme cela que j'ai démarré la carrière d'informaticien.



J'ai démarré sur AS400, ordinateur considéré comme mini système, très robuste mais déjà menacé par le monde Unix (eh oui Linux arriva plus tard). Chose étrange, à 27 ans sans que je ne sache trop pourquoi, je me retrouve en Nouvelle-Zélande durant 4 mois. Il faut dire que le centre de développement du produit sur lequel je travaillais, était en NZ.



Je vous passe les péripéties qui s'en sont suivies. Après plusieurs déménagements, je me suis retrouvé dans une PME (ARCAD SOFTARE - QUADRA) basée à Annecy. Le produit était très bon, c'était intellectuellement très stimulant mais l'entreprise avait des difficultés. Du coup, j'ai eu la folle idée de passer le concours de la fonction publique territoriale que j'ai réussi.



Me voila en 2005, dans le Gard sur un poste d'administrateur base de données Oracle. Ce fut un vrai virage, car au travers d'Oracle, j'ai découvert le monde UNIX et les serveurs X86. Comme j'en voulais un peu, j'ai fait évolué mes fonctions, mes responsabilités. Je me suis occupé des projets d'infrastructure. J'ai mis en place un PRA construit autour de baies NetApp, j'ai migré une messagerie. Après quoi, je me suis dit : Hé ! ce serait pas mal si tu devenais chef !



Tu veux devenir Chef ? OK. Après quelques entretiens, je suis devenu chef en Auvergne. Voilà j'en suis là. Je continuerai ce petit verbatim fonction de mes futurs pérégrinations...



Mes compétences :

NetApp

Gestion de projet

Conduite du changement

Schéma directeur