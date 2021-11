Jean-Gilbert DELARBRE

Professeur agrégé depuis 1980, en poste en lycée dans le secondaire, puis depuis 1985 en CPGE commerciales et scientifiques au Lycée Corneille (Rouen), enfin depuis 1992 en Prépa littéraire (HK jusqu'en 1994), commerciales et scientifiques ensuite. Nommé en 2000 Professeur de Chaire supérieure.

Traducteur de Jean-Paul Richter (Le titan op.col.) et de Freud dans le cadre des OCFP sous la direction de Jean Laplanche.

Expérience de la traduction technique et scientifique dans le cadre de l'ESIT (Paris III) (Combinaison de langues: Français, Allemand, Anglais) A travaillé un mois à SEL-Alcatel comme traducteur technique pendant les vacances scolaires.

A été membre de nombreux jurys de concours (concours général, CAPES interne et externe, puis TPE/EIVP.

Retraité depuis le 01/09/2020



Mes compétences :

Traduction. Langues Allemand et anglais courants/ Italien et polonais (notions, compréhension écrite).