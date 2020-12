Jean-Hubert ROBIN

Comment faire plus, mieux, plus vite et avec moins ?

Nous savons qu'en agissant sur les bons leviers, l'entreprise peut développer sa performance, en capitalisant sur son actif le plus précieux : son capital humain.

Nous analysons pour cela 7 leviers de performance et proposons un plan d 'accompagnement personnalisé.

Nous mesurons l'évolution des indicateurs de performance avant et après notre intervention.

C 'est ainsi que nous avons obtenu dans une Grande Mutuelle, une baisse de 75% du turnover des commerciaux en 12 mois. Ou encore l'augmentation, sur 14 mois, de 44% du CA/personne, dans une Division d'un Grand Laboratoire. Chez un fabricant et distributeur de piscines, une augmentation de 30% de CA en 12 mois...ou encore l'augmentation de l'indice de satisfaction (engagement) des employés, dans une division d'un groupe agroalimentaire

Nous avons les outils, les méthodes, l'expérience et le savoir faire, l'appui d'un réseau international, un esprit résolument orienté résultats, qui nous donnent l'assurance de faire progresser la performance des entreprises.

Pour en savoir plus : 04 91 530 530 .



Mes compétences :

Coaching

Management

Développement personnel

Communication

Négociation

Formation

Vente

Key account manager

Agroalimentaire

GPEC

Grande Distribution

Business development

Leadership

vision

gestion du stress

motivation

Organisation