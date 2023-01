Jean Hubert SCHAEFER

Ingénieur Généraliste CESI

EMBA à l'ESC de Rennes

Chargé d’Affaires & Chef de Projets





Envisageons ensemble votre avenir !



30 ans d'expérience dont 8 ans en international

(Angleterre - Allemagne - Corée du Sud – Algérie – Autriche - Inde - USA – Canada - Hollande - Chine)



Langues : anglaise (TOEIC 895) et allemande



Nationaux ou internationaux, vos projets m’intéressent





La mondialisation est aujourd’hui devenue une nécessité. Pour rester efficace, il faut veiller à bien coordonner des ressources de plus en plus distantes géographiquement et culturellement.

Mon métier :

- Comprendre le besoin, diagnostiquer l’existant,

- Formuler la demande, éditer le cahier des charges,

- Imaginer et valider les solutions techniques et organisationnelles,

- Rechercher et organiser les ressources internes et/ou externes,

- Contrôler et rendre compte, imaginer les bons indicateurs, ….



En tant que représentant de votre société, je vous propose de défendre vos intérêts auprès de vos clients ou sous-traitants. Toujours prêt pour la découverte, j’aime le défi de situations nouvelles.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Asie

Chef de Projets

International

Conseil

Ingénierie

Audit

Chargé d'affaires

Gestion de projet

Coaching

Management

Formation

Gestion budgétaire

Gestion documentaire

Rédaction technique