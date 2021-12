Jean Jacques DESMET

Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur commercial (animation de réseaux de distributeurs, développement de portefeuilles clients, gestion de grands comptes - marchés nationaux - accords cadres, recrutement - formation et accompagnement terrain de commerciaux, suivi de la politique commerciale et du développement de l’entreprise,..), puis créateur d’entreprise dans le secteur de la restauration que je viens de vendre!

Actuellement responsable du service particuliers chez CETRAM à ANSE. Portail, automatismes, portes de garages, clôtures...



Mes compétences :

Word

Excel

logiciel d'implantation 3D

Internet

Management d'équipe