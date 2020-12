Jean-Jacques DEVILLARD

Responsable d'atelier de production .

Mes missions quotidiennes sont la gestion de la production de l'atelier, qualité, coût, délai et sécurité ainsi que du personnel, planning d'absences, de congés et de formations.

J'occupe également les tâches annexes de SST et équipier de première intervention incendie.



Les différents postes que j'ai occupé qui mont permis d'acquérir de solides compétences dans les domaines techniques et logistique ainsi que de réelles qualités managériales et relationnelles que ce soit au sein dune équipe ou avec des clients.



Mes compétences :

Utilisation d'outils informatique, Word, Excel, Po

Mise en œuvre et maintenance préventive et curative

Habilitation électrique BE-BS.

Gestion et suivi informatique de la maintenance et

Gestion, organisation et supervision dune équipe

Sauveteur secouriste du travail.

Rigeur et capacité d'adaptation