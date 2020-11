Patrick GERARD

30 years in the military and civil aeronautical maintenance (Part 145 et Part M / ISO 9001 and 14001), during 15 years in the great family french air force , of jet fighter at the transport aircraft. Engineer in the aircraft systems (ATA 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 80) and the electricals flight controls. From jet engine at turbo propeller across helicopter.

This 15 last years worked in the civil aeronautical maintenance with a good and sturdy experience in industry at SABENA Technics (MRO), followed by Several prestations at factories as Airbus and Dassault aviation.

Ability of analyst and synthesis, organised, autonomous, avaibility, reacted, excellent public relation, robust of stress.





30 années dans la maintenance aéronautique militaire et civile (Part 145 et Part M / ISO 9001 et 14001 ) , dont 15 années au sein de la grande famille de l'Armée de l'Air , dans la chasse et le transport.

Spécialisé dans les systèmes avions ( ATA 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 , 32, 33, 34, 35, 80 ) et commandes de vol électriques. Du turboréacteur au turbopropulseur en passant par les voilures tournantes.

Ces 15 dernières années passées dans la maintenance aéronautique civile avec une bonne et solide expérience en base chez SABENA technics ( MRO ), poursuivie par diverses prestations au sein de différentes sociétés dont Airbus military et Dassaullt aviation.

Capacité d'analyse et de synthèse, organisé , rigoureux , tenacité , autonome , disponible , réactif , bon relationnel, résistant au stress .

Chargé d'affaire, courtier en aviation d'affaire business et privé.



Mes compétences :

Ecole technique en aeronautique armée de l'air

Planificateur aeronautique

Technicien supérieur de maintenance en instruments

Assistant et consultant aeronautique en Martinique

Chef d'équipe Mirage 2000 / TBM 700 / AS 355 écure

Spécialiste commandes de vol électrique Mirage2000

Fokker 100 Aircraft

Responsable entretien maintenance aéronautique PAR

Bueau technique et méthode

Continuous Improvement

Lean Manufacturing

FMECA

OHSAS 18001

Kaizen

QHSE

5S

ISO 900X Standard

Army

Flight Controls

Troubleshooting

Audit

entretien maintenance

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Norme ISO 9001

Airbus A400M

Norme ISO 14001

Falcon 7X

A 320 NEO

ATR 42 & 72-600