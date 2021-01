Jean-Jacques OGER

Les 7 points qui peuvent faire la différence !



Graphiste professionnel, fort de plus de vingt ans d’expérience au sein d’un grand groupe de presse, je propose mes prestations en conception, création, réalisation graphique pour votre communication visuelle.



1. Création de logos et chartes graphiques,



2. plaquettes commerciales, flyers, jaquettes de livres et de DVD, mise en pages de publi-rédactionnels, création de packaging, relookage de couvertures de magazine,



3. créations de polices typographiques manuscrites personnalisées ou traditionnelles



4. créations spécifiques de mailings en marketing direct.



5. Je suis spécialisé dans le“Print”,mais je réalise aussi pour le Web des animations flash venant en soutien d’un item spécifique.



6. Je peux être préconisateur en matière d’impression mais je ne la prends pas en charge.



7. Je réalise ponctuellement des prises de vue produits et ambiance notamment pour les flyers ou les plaquettes commerciales.



Je suis en micro entreprise et intéréssé par des missions ponctuelles.



Mes compétences :

Créativité

Professionnalisme

Rigueur