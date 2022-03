Jean Joel TEKOU TENE

Diplômé en transports internationaux ,j'ai un background de juriste et je bénéficie d'une expérience variée dans le domaine de la logistique, transport et du Droit .

passionné par le droit des investissements et des montages juridiques et financiers dans les grands projets sur le continent africain, je milite pour une négociation équilibrée et transparente des contrats de concession dans le domaine des infrastructures(Pétrole&gaz, Transport, télécommunications, etc.).

je suis assez persévérant dans ce que je fais, attiré par les nouvelles opportunités que me présente la vie.

La motivation,la foi ,la passion et l'esprit d'équipe sont des valeurs qui me sont chères et que j'ai cultivé au travers de mes expériences personnelles et de mon engagement associatif.

très attaché aux œuvres sociales ,je travaille avec beaucoup de joie auprès des aveugles dans mon pays .

Je recherche actuellement un poste de juriste d'affaires internationales et des grands projets dans une entreprise à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires

Transports