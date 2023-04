Jean-Julien PERAUT

« Les vrais alchimistes ne transforment pas le plomb en or, ils changent le monde en mots »



- William H. Gass



Cest cette alchimie que je vous propose de créer ensemble. Changer votre monde en mots.



En tant que rédacteur web SEO, je vous accompagne dans la création et le référencement de vos contenus web.



Je prône une rédaction qui se distingue de l'écriture robotisée (Coucou Chat GPT !) par sa rigueur, son originalité et sa sincérité. Le tout, avec les exigences des différents critères dun référencement optimal.



Mes compétences :



Rédaction darticles optimisés pour vos blogs ou blogs dentreprises.

Rédaction pour vos sites web : fiches produits, pages fixes, pages « à propos », catalogues etc.

Création des contenus pour les newsletters, publications pour réseaux sociaux etc.

Adaptabilité et disponibilité pour discuter de vos projets et vos besoins uniques.



Mon parcours

a été atypique, mais enrichissant : jai fait des études littéraires, de la recherche historique, jai travaillé dans le tourisme et jai même été fleuriste !



J'ai toujours été guidé par les mêmes valeurs :



Lenvie dapprendre et de transmettre.



Lenvie de créer et de satisfaire les clients.



Lenvie de découvrir, de rencontrer et de raconter.



Si vous partagez les mêmes valeurs: nhésitez pas à me contacter. Je saurai vous prêter ma plume pour écrire tous les mots dont vous avez besoin !