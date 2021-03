Jean-Laurent MABILLE

Bénédictin Libre orienté en Monachisme pour réveiller un type de Moine oublié mais qui même en négatif et critiqué par St Benoît présente des faiblesses apparentes mais un discriminant de forces en positif oh combien extraordinaires et à médiatiser. Ma mission durant vingt ans fut ainsi de m'inspirer depuis mon expérience de Cénobite postulant de la Règle Bénédictine et me permis de trouver ce moine quelque peu décrié mais légitime et légalement autorisé que j'ai décidé d'investir de mon désir de réhabilitation. Depuis dix ans j'en ai exercé les fonctions et les impératifs qui à décharge m'ont fait incarner une amitié servant résolument les intérêts d'une église que je met au défit d'avoir à s'en plaindre jusqu'alors et davantage ? Cette Église Romaine vient depuis le 8 novembre 2018 de m'accorder une certaine reconnaissance en bénissant ma Véture de Sarabaïte quand bien même cette reconnaissance monastique Bénédictine traîne un peu car le prieur et consort de ma congrégation ont le handicap sur ajouté de ne pas avoir étudié le Droit. Nonobstant cette difficulté disais-je ils auront à s'affronter à mes connaissances : Et relatives à la philosophie du droit et à mes imprégnations affectives auprès du théologien Joseph Duponcheele qui fut en tant que mon maître et mentor à l'origine de ma vocation et davantage soit la sortie de secours d'une existence ou ayant raté le meilleur je me devais d'optimiser et d'en tirer leçon. Aujourd'hui et bien que n'étant plus en état de postuler au service de cet appel religieux j'honore cette bénédiction en portant parfois cette vêture notamment les dimanches et lorsque j'ai à témoigner de mon profil constitutif le plus foncier quand bien même il me place en rupture avec mes autorités de tutelle bénédictine.



