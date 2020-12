Jean-Louis JEAN-LOUIS NOELE-PREVOT

En tant que Consultant freelance ,mon rôle est d'accompagner les clients lors des phases de cadrage et prise de décision de leurs projets de transformation d'entreprise en lien avec les systèmes d'information :

- Gouvernance et organisation de la DSI,

- AMOA pour des projets de Management de services , d'infogérance , de continuité de services et d'audit & consulting de production .

Un résumé des missions qui me sont confiées:

Avant vente :

- mettre en œuvre des solutions d'infogérance .

- Développer des offres liées à l'exploitation et à l'organisation des systèmes d'information..

- Être force de proposition en Avant-vente

Conseils & audits:

- Réaliser Conseils et audits liés à l'exploitation , la sécurisation et a la continuité de services de l'IT

Responsable de Comptes / Service Manager :

- Être le garant du service rendu

NOELEPREVOT Conseils



Mes compétences :

Infogérance

Audit

Conseil

Gestion de projet

Informatique

AMOA