Jean-Louis LAPORTE

_ 1994 - 1999 -Début de carrière chez SUN VALLEY comme dessinateur textile

_ 1999 - 2008 - Fondation et développement de la marque de street wear / denim GRAB: En charge de la création du produit (création + production) et du marketing/communication.

_ 2010 ( janvier - juillet ) intégration en CDD du groupe Kaporal 5 comme styliste / infographiste pour la création des produits de la division enfant de la marque et Vargas.

_ 2011 société France denim: Chargé de développement pour les marques RAYZER et RMS 26 ( mode denim / street ) destinée aux réseau boutiques multimarques et grande distribution.



Compétences:



_stylisme: Définition plan et Thèmes de collection - gamme de couleurs - mise en forme des croquis de style et des détails - développement des fournitures et accessoires ( boutons, rivets étiquettes...) choix des matières.

Montage des dossier et fiches techniques - commentaires prototype et échantillons - suivit, mise au point ( en anglais).



_graphisme textile : création de logos et chartes graphiques - marquages & habillage vêtement :dessins placés( print broderies ...), impression tissus (all over, placé...), packaging (hang tag, polybag ....)



- Marketing et communication : Salon : conception de stand , PLV, publicité, packaging, books catalogue...



-Développement commercial : vente terrain, responsable de secteur



Mes compétences :

Commercial

Graphisme Photoshop Illustrator

Marketing stratégique

Designer

Styliste

Textile

Infographie

suivit production textile