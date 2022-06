Jean Louis MAIGNAN

A 17 ans, j'accompagne déjà mes amis du lycée qui se lancent dans des carrières artistiques et sportives, avec succès.

C'est à ce moment que ma vocation de coach est née ... et je n'en ai pris conscience que bien plus tard, après une "carrière" dans le conseil dans des missions de coordinateur, facilitateur, agitateur d'idées.



A plus de 50 ans, ... retour vers le futur, je me "réalise" coach spécialisé dans le monde artistique.



Bon ... mise à jour .... 2010 ... vie professionnelle terminée....



Je me suis bien régalé...



Le goût de la liberté.