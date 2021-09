Avec plus de 20 ans d’expérience en bureau d'études, je me suis enrichi autant sur le plan technique que sur le plan humain.

Je suis en poste aujourd'hui comme projeteur dans le secteur aéronautique et plus précisement dans le domaine des outillages moteurs.

Ma véritable force c'est d'être polyvalent, aussi a l'aise dans le bureau d'étude pour la conception que dans l'atelier pour l'assemblage et les essais.



Mes compétences :

Catia

Automobile

Dessin technique

CAO

Mécanique