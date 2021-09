Responsable de flotte de véhicules VP, VUL & PL et fort de 7 années d'expérience dans le Fleet Management, j'ai acquis une forte capacité à identifier avec précision les besoins opérationnels et développer des solutions visant à y répondre. Le verdissement d'un parc (électrification, bio carburant, hydrogène), le respect de la réglementation sécurité, les coûts, et délais ainsi que la qualité sont de réels sujets pour lesquels il convient d'actionner les bons leviers.



Jean Louis NEGRO