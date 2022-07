Jean Luc AJASSE

Directeur Administratif et Financier depuis plus de quinze ans, en charge de l’ensemble des fonctions financières, informatiques et RH, au sein de filiales française multi sites de groupes industriels internationaux.

Garant de la fiabilité de l’information financière, force de proposition auprès des opérationnels, ma fonction est aussi d’accompagner le changement et le développement de l’entreprise.



Mes compétences :

Management d'équipes

Informatique

Secrétariat Juridique

Finance

Contrôle de gestion

Trésorerie