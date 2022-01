Jean-Luc BERNARDO

J'assure le management opérationnel des responsables de programmes ainsi que le pilotage des opérations depuis la phase de conception jusquà la livraison, tant en réalisant la gestion administrative (dépôt du PC, suivi des DICT) quen effectuant le suivi technique et financier du projet de construction ou de réhabilitation (DCE, appels doffres, planning, TMA, budget, conformité).



La communication ainsi que la négociation entre les différents intervenants (architectes, BE, entreprises, services durbanisme, clients) me permettent de me positionner en chef dorchestre du projet et datteindre ainsi les objectifs fixés de qualité, sécurité, coût et délai.



Mes compétences :

Gestion financière planning

Gestion technique

Management de projet

Communication

Négociation