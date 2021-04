Jean-Luc BOUCABEILLE

34 années d'expérience du Développement des Ressources Humaines (GPEC, évaluation, recrutement, mobilité, ingénierie de formation) et de l'accompagnement managérial (CONSEIL / COACHING /

FORMATION) dans la mobilisation d'équipes sur des Projets de Changement.



Interventions ponctuelles ou missions au long cours dans des groupes nationaux et internationaux : secteur public (santé, défense, énergie, télécom, transports) et secteur privé : industrie (automobile, aéronautique, agroalimentaire, informatique), distribution, banque, assurance



Familiarisé au management d'équipes pluridisciplinaires et multiculturelles, ainsi qu'aux missions en contexte sensible.



Au delà du management d'équipes de consulting, il a occupé deux postes de management de transition (au sein de groupes internationaux dans les secteurs de la Distribution sélective et du Luxury Resort).



Diplômé de l'Institut Européen des Hautes Etudes Internationales (IEHEI), Droit Communautaire/Sciences politiques et économiques.

DEA Sciences de l'Information et de la Communication/CELSA). Ressources Humaines.

ESSEC - Audit et Performances des Ressources Humaines



Mes compétences :

GPEC

Ingénierie de formation

Relations sociales & syndicales

Conseil en management

Formation

Coaching de dirigeants

Développement RH

Management de transition

Développement des compétences

Qualité de Service (Univers du Luxe)

MasterConseil : Coordination/Evaluation/Ingénierie