Jean-Luc CHAPALAIN

Un parcours professionnel riche et diversifié dans des environnements culturels, structurels et industriels au sein de Groupes (MATRA, ATMEL) puis PME (MHS Electronics, TRONICO, INOVELEC-CIELE INGENIERIE). J'ai successivement occupé différentes fonctions de Management Technique , Gestion Production , Centre de profit , Direction commerciale et aujourd'hui de Business Development dans le domaine de l'ingenierie et la fabrication de systèmes mécatroniques.

La capitalisation de ces différentes expériences m'a permis de développer de solides compétences techniques, commerciales, managériales et de gestion au contact d'un panel de clients très diversifiés (de la start up aux groupes Aéronautique-Défense, Transport, Energie ,Médical , Automobile).

A la fois stratégique, opérationnel et conquérant, j'aime fédérer des équipes pluridisciplinaires sous forme de gestion de projet dans un contexte de développement commercial.

Curieux et adepte des pratiques d'amélioration continue, j'aime réseauter avec des professionnels de différents horizons



Mes compétences :

Gestion de projets

Grands comptes

Management

Direction commerciale

Gestion centre de profit

Business development

Marketing opérationnel

Prospection commerciale