Teddy RAMANAKASINA

Goût du chiffre et du challenge, excellente capacité de synthèse, bilingue anglais, passionné de technologie et de stratégie, MBA international et HEC avec 20 ans d'expériences professionnelles dans les multinationales dont 2 ans passés en Angleterre.



Teddy est Directeur de Mission



Sociétés travaillées:

FRANCE TELECOM - ORANGE (Opérateur en Télécommunications)

ALCATEL, NORTEL, NOKIA (Equipementier Télécom)





Domaine de compétences:

- Audit et contrôle des risques

- Direction de projets complexes

- Déploiement des systèmes d’information



Domaines fonctionnels:

- Conformite bancaire & finance

- Supply Chain Management

- Commande, Facturation, E-Billing



Mes compétences :

Logistique

MOE

Audit

International

Organisation

Management

MOA

Urbanisation

Cyber sécurité

Système d'information

risk management