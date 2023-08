Ingénieur système possédant de très bonnes compétences techniques et fonctionnelles, qui permettent d'appréhender un système dans sa globalité et vérifier ainsi qu'il répond aux exigences du client, et aussi d'appréhender les détails afin de s'assurer de la cohérence de l'ensemble.

Ainsi qu'une bonne culture générale et de la curiosité qui permettent de comprendre les contraintes périphériques au cœur de métier, telles que les aspects mécaniques, électroniques ou même réglementaires.