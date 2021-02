Jean-Luc DEJEAN

J’ai vécu et travaillé chez Alcatel Radiotéléphone et Legris Autoline pendant et après leur création, j’ai aussi travaillé dans un petit groupe établi, coté en bourse, bien géré, où le sens du risque se conjuguait avec le goût du risque, et dans un groupe international captivant détenu par un fond très déléguant.

Avec enthousiasme.

Quand nous avons gagné, il y avait partout des talents, parfois une vision, mais toujours et surtout une alchimie qui a créé l’enthousiasme donné par les leaders aux salariés, donné par les salariés aux leaders. Parce que l’engagement des femmes et des hommes salariés est le plus puissant moteur pour satisfaire les clients, les victoires sont passées par la responsabilité donnée ou reçue. Et les clients sont devenus enthousiastes devant l’engagement.

J’ai dû montrer une intelligence émotionnelle élevée, c’est-à-dire une aptitude à comprendre les prédispositions et les motivations, j’ai dû faire preuve d’une grande flexibilité intellectuelle et relationnelle, de dispositions à mobiliser les énergies, de la soif des responsabilités. J’ai dû créer un environnement de sécurité physique et émotionnelle, des rétributions justes et donner les moyens de mener à bien les tâches: « Un guerrier heureux qui ne craint pas la pression et qui sait distiller de l’enthousiasme" selon un professeur.

J’ai beaucoup aimé vivre pour Alcatel radiotéléphone, pour Legris Autoline et pour le petit groupe coté en bourse, mais également pour tous les autres.



Très mobile mais indisponible.



