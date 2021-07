Jean-Luc DELANGLE

Contrôle bancaire et lutte contre la fraude et le blanchiment (compliance/conformité). Officier de réserve de la gendarmerie.

Je m'intéresse fortement aux risques de fraudes et de blanchiment ainsi qu'à la cybercriminalité. Les modes d'actions particulièrement discrets des auteurs d'infraction exigent l'idenfication de signaux faibles : ce sont des coûts pour l'entreprise et de possibles risques pénaux pour le dirigeant . Une "Conformité"/sécurité financière s'inscrivant dans une organisation de sécurité globale, doit savoir mobiliser l'ensemble de l'entreprise pour être performante.

Au sein de la gendarmerie, j'ai animé des formations de préparation des militaires aux concours d'officiers. Je travaille sous l'égide du Centre de recherche de l'Ecole des officiers, en qualité d'officier de réserve, à des études sur la cybersécurité et participe à l'équipe du Forum International de la Cybersécurité de Lille.











Mes compétences :

Audit

Lutte contre le blanchiment

Lutte contre la fraude