Jean-Luc HAMON

Bonjour,



Je suis désormais retraité de la fonction publique hospitalière depuis octobre 2022.

J'ai exercé la profession de directeur d'hôpital, comme directeur adjoint au centre hospitalier de Bayeux de 1995 à 2014 puis comme Directeur Général Adjoint au Centre de Lutte contre le Cancer de Caen, en détachement d'octobre 2014 à octobre 2022. Avant mon parcours hospitalier, j'ai été inspecteur des affaires sanitaires et sociales à la DDASS du calvados de 1984 à 1992, avant de devenir inspecteur principal en 1992 et de retourner à l'école nationale de la santé publique de 1993 à 1995 pour ma formation de directeur.



J'ai donc effectué toute ma carrière professionnelle dans ce beau département du Calvados.



J'ai par ailleurs été engagé dans la gestion des affaires locales, comme conseiller municipal de Bayeux de 2008 à 2020, pendant deux mandats, dans l'équipe du maire, Patrick Gomont, et comme vice-président de l'intercommunalité de Bayeux, en charge des finances au cours de cette même période. Ce que j'ai aimé dans ces fonctions électives ? Le contact avec les gens, la rencontre avec les élus de toute commune et de toute orientation politique, la réalisation concrète des projets au service des habitants. Ce qui m'anime ? La volonté de servir, dans le respect des différences, avec l'exigence de transparence et de vérité.



J'ai donc désormais plus de temps à consacrer à mes activités personnelles et à mes proches.