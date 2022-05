Olivier LE BOT

De formation juridique, j'ai complété mon cursus en économie et en sociologie, à l'occasion d'une des premières maîtrises en Administration économique et sociale, à la faculté de Lille puis celle de Rennes.

J'ai entamé ma carrière professionnelle par 5 années en tant qu'inspecteur dans une compagnie d'assurance vie suisse.



J'ai rejoint la fonction publique territoriale en centre Bretagne, en 1986, à Noyal-Pontivy, puis en Bretagne sud, en 1992 à Sarzeau, avant d'être nommé à Bayeux, en 2002, à chaque fois en tant que secrétaire général, puis directeur général des services.



Directeur général des services de la communauté de communes Bayeux Intercom depuis septembre 2008.



Mon objectif permanent:

Réussir en tant que Directeur un projet d’administration territoriale fondé sur un système d’information performant, permettant une gestion financière et humaine saine, par une évaluation pragmatique des politiques publiques.



Mes compétences :

Collectivités Territoriales

NTIC

Management

Urbanisme

Développement durable

Ressources humaines

Gestion de projet

Dématérialisation

Système d'information