Olivier LE BOT

De formation ingénieur je suis spécialisé dans:

- le développement d'algorithmes de traitement du signal audio pour tous types d'applications.

- la simulation sous Matlab de ces algorithmes de traitement du signal.

- la modélisation de phénomènes acoustiques sous Matlab

- la mesure acoustique pour des applications en acoustique des salles, environnemental, électro-acoustique et acoustique sous marine.

- la réalisation de tests d'écoutes pour l'évaluation subjectives d'algorithmes de traitements audio.



Je prépare actuellement une thèse de doctorat en traitement du signal appliqué à l'acoustique sous marine, plus précisément en détection, localisation et caractérisation des clics SONAR de mammifères marins. (Fin prévue en Septembre 2014)



Mes compétences :

Matlab