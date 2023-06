Jean-Luc Lacroix est un artiste français expérimenté dont les œuvres ont été présentées dans des expositions individuelles et collectives à l'échelle nationale et internationale.

À la fois peintre et sculpteur, JL Lacroix crée des œuvres en acier et des compositions acryliques abstraites sur toile explorant les thèmes de la mythologie et des symboles purs.



L'artiste se dit autodidacte bien quayant suivi des cours de graphisme par un sculpteur, une formation à lESAIG (arts appliqués) et des cours de nu dans les années 80.

Dans les années 90, il s'investit dans la 3D à travers des matériaux tels que largile, la résine, le bronze, l'acier et le bois. Ses sculptures ont été exposées dans de célèbres foires d'art comme Lille Art Fair et Sm'Art à Aix, et sur Artsper, représenté par la Maison Dauphine Gallery.

Depuis lors, une pratique quotidienne l'a amené à développer un sens aigu des couleurs et des matériaux, et depuis les années 2000, il éprouve un goût particulier pour l'abstraction, quil considère comme un véritable moyen dépuration des formes et des sujets.

Lartiste a travaillé sur les thèmes de la musique et des rouages pour des marchands d'art en France.

Jean-Luc Lacroix a reçu des commandes pour la création de 20 meubles en acier et bois par le Grand Hôtel Mercure au Touquet ; un plafonnier pour un client parisien, une sculpture sur la musique et des mail-art par deux galeries à Paris ; une autre commande de sculpture en acier (Sniff MK2) pour un collectionneur Londonien.

Il crée divers mail-art pour plusieurs villes en Australie, aux États-Unis, en Europe et en Russie.

Son travail est régulièrement présenté en ventes aux enchères à lHôtel Drouot, Paris, jusqu'à ce jour.

Lartiste est membre de la Fondation Taylor. Son travail est protégé par les droits dauteur (ADAGP).