Jean-Luc RAVAUD

LS TECHNIC recherche des partenaires commerciaux indépendants sur l'Ile de France, Lille, Lyon, Marseille, Toulouse



LS'TECHNIC LIGHTING SOLUTIONS : EXPERT EN SOLUTION SUR MESURE

SPÉCIALISTE DE LA LUMIÈRE ET DE CES EFFETS POUR LES PROFESSIONNELLES

VOUS ACCOMPAGNE DANS LA REDÉFINITION DE VOTRE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE



LS'Technic est un bureau d'études et distributeur de solutions d'éclairage en partenariat avec de multiple fabricants , C'est également une société de conseil pour la performance de l'éclairage LED par des solutions innovantes et d'économies d'énergie.



Mes compétences :

Management

Commercialisation des produits techniques

Audit

Stratégie commerciale

Gestion de projet