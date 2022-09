Vous avez un projet immobilier ?



Je vous propose de vous accompagner tout au long de votre projet



- une évaluation gratuite de votre bien

- une très large communication internet (diffusion de votre bien sur les sites internet les plus performants et leurs passerelles partenaires).

- un taux de commission parmi les plus compétitifs du marché,

- une étude personnalisée et un suivi régulier de votre dossier,

- un accompagnement auprès de partenaires professionnels tels que des notaires, banquiers, courtiers…

- une sélection rigoureuse des acquéreurs potentiels avec l’étude de leur plan de financement

- une transaction sécurisée avec signature du compromis chez un notaire.



Pour cela je me tiens à votre disposition afin de convenir d’un rendez vous pendant lequel nous pourrons déterminer l’ensemble de vos besoins.



Votre mandataire immobilier Thierry MONCHAUX

Tél.06.35.48.29.62



Mes compétences :

Manager de centre de profits

Recruteur

Animateur de formation

Manager de réseau d'agences

Développeur d'affaires

Négociateur