Nous sommes une société de service qui opère dans le domaine de la propreté et l’hygiène depuis 17 ans.



Nos compétences, aussi variées les unes des autres se différencient grâce à la gamme de services que nous véhiculons dans le nettoyage puis la collaboration à l'égard de notre clientèle. Ces atouts majeurs nous placent comme des leaders cohérents, solides et compétents dans de nombreux domaines.

Entre autre :

Le nettoyage de locaux.

Le lavage de vitrerie

La désinfection dans l’agroalimentaire et les agences médicales.

L’entretien d’immeuble, de commerces et de copropriétés

L’accompagnement quant à la collecte des déchets en containers.

La maintenance et l’assainissement d’établissement de production dans l’industrie

L’adhésion comme notre concours basé sur l’évaluation, la souplesse et le sens relationnel

L’amélioration des aptitudes et la conduite de certaines opérations sur divers chantiers.



Notre but étant de préserver un équilibre, une délégation, un accompagnement en toute confiance. Assurer les responsabilités de gestion, le recrutement , diriger la section commerciale quant à rester un acteur important, précis, réactif, disponible et transparent en toutes circonstances en Drôme, Ardèche également en régions de proximités.



Monsieur Jean-Luc SAC

Tél : 06.18.80.61.78

Email : jean-Luc.sac@dbmail.com

Monsieur Sylvain MALACHANNE

Tél : 06.95.56.58.54

Email: sylvain.malachanne@hotmail.fr









