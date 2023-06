Jean-Luc SOUMARD

Fort de plus de 28 ans d'expérience dans l'industrie, mes compétences sont en industrialisation, management, gestion et optimisation de production, moyens de fabrication, maintenance.



J'ai travaillé dans divers domaines technologiques tels que :

L'usinage mécanique (tournage, fraisage, électro-érosion).

L'impression 3D industrielle.

La tôlerie (découpe LASER, formage, emboutissage).

La fonderie (basse pression, injection).

L'informatique (administration, développement, CAO, CFAO, expert Excel).



Avec les responsabilités de :

Management de projets (investissements, équipements industriels).

Management d'équipes (techniciens, opérateurs).

Gestion de production (organisation, planification, optimisation).

Etudes et développements (outillages, machines).

Pilotage de sous-traitants.



Dans les secteurs d'activités suivants :

Industrie mécanique, aéronautique, énergie.

Machines outils et machines spéciales.

Moules d'injection et moules à pneu.





J'ai toujours aimé partager mes connaissances et écouter les autres, ce qui fait de moi un manageur ouvert, rigoureux et proche du terrain.





Mon goût pour la technique influence aussi mes centres d'intérêt et hobbies, mais pour cela le plus simple est de visiter mon site internet :

http://www.soumard.fr/



Alors, pourquoi hésiter encore à me contacter ?



Mes compétences :

Conception

Lean

Développement

Industrialisation

Cao

Informatique

Aéronautique

Bois

Production

Impression 3D