Jean-Luc TAUPIN

Directeur marketing-produit dans l'industrie du moteur Diesel, responsable des lancements de nouveaux produits pour le marché de la pièce de rechange (filtres) pour le monde entier, ainsi que du cycle de vie des produits existants.

Supervision des programmes marketing de développement des nouveaux produits pour la première monte.

Développement du processus de planification du développement technologique (j'ai développé un modèle de planification par variables de catégories multiples permettant d'analyser les tendances efficacement.)

Rationalisation du choix entre achat de marchandises et fabrication.

Responsable du groupe "Market Intel" ou Service de Veille Concurrentielle et technologique (analyse des tendances de marché, technologiques, concurrents...) et conclusions/recommandations à l'équipe de Direction.

Le tout s'opérant à 100% en environnement international et pluriculturel dans un grand groupe américain.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

International

Product management

Développement produit

Six Sigma

Industrie

Marketing

Export

Financial Analysis

New Product Introduction

Project Management

EMEA

Systems Implementation

Audit

Process Improvement

Portfolio Administration

Strategic Planning

Microsoft Access

Microsoft Excel

Microsoft Office

Enfin

Minitab