Jean-Luc WINSTON

Mes domaines de compétence:

-20 ans dans le domaine de l'étaiement

- Suivi total des chantiers en prestation

-Gestion des dépenses et recettes des chantiers

-Tableaux Prévisionnel de Situation travaux

-Suivi administratif des dossiers chantier du début au D.G.D (signature,courriers,avenant etc...)

-Encadrement,Coordination et Responsabilité de l'équipe de montage et du personnel intérimaire

-Coordination des Interfaces entre le bureau d'étude des chantiers

-Chiffrage des chantiers en concertation avec la hiérarchie

-Gestion du planning des travaux

-Responsable de la sécurité au travail des équipes sur tous les chantiers

-Suivi des livraisons et des retours de matériels des chantiers



Mes compétences :

Bonnes Pratiques de Fabrication

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel