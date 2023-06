Jean-Marc BOIVINET

Prés de 30 années dans le domaine de l'aéraulique et plus particulièrement dans la filtration (anti-aérosol et charbon actif) et la qualité de l'air.



Reposant sur une solide expérience, je vous propose mes services dans les domaines suivants:



- missions techniques et/ou développement de produits destinés aux industries nucléaire, pharmaceutique, agroalimentaire, microélectronique, turbines à gaz, CVC, secteur hospitalier...

- développement de gammes d'accessoires (cadres, caissons de ventilation, ...)

- audit, conseil, expertise, prescription, contrôles.



Mes compétences :

CVC

Directeur technique

Filtration

HVAC

Qualité

Technique

AIR

Charbon actif