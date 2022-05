De formation d'ajusteur et d’électrotechnicien , et une compétence dans la mécanique industrielle et aéronautique en tant que monteur , dans le milieu de la soudure , mécano soudure , le ressuage , contrôle en production et produit fini dans le secteur Défense CHEZ DAHER CSI.

Compétence Professionnelles:



Contrôle/Qualité/Métrologie : réalise des contrôles en réceptions, contrôle en cours de production sur divers produits suivant normes ou/et spécification client, identifie et enregistre les non conformités et les modifications de(s) plan(s) pièce(s) avec un suivi, suivi des instruments de contrôles pour l’étalonnage, assiste avec un qualiticien à la présentation des produits finaux sous forme de recette auprès du client. Connaissances en métrologie, soudure, système qualité.



Analyse/Résolution de problème : analyse, informe des dysfonctionnements, rends compte auprès des/du responsable(s), émet des propositions d’amélioration (production, gestion des stocks, qualité, contrôle) dans le respect les règles et normes, actualise les dossiers de définition.



Domaine d’application : connaissance des activités de fabrication pour le secteur de la défense (MBDA, THALES, Turboméca…), connaissances générales de mécanique industrielle, interlocuteurs de la production chez les fournisseurs et de la Direction Générale de l’Armée.



Informatiques : utilisation de SAP (contrôle réception, recherche de produits par article), Word, Excel. - Langue : anglais niveau scolaire (niveau collège).



Qualités professionnelles : rigoureux-persévérant, organisé, réactif, autonome, esprit d’initiative, esprit d’équipe, pédagogue, manuel et créatif.



Mes compétences :

Soudure

Ressuage