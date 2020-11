Jean-Marc COLLOMBET

Vous cherchez une personne naturellement capable dorganiser et conduire vos projets numériques ?



Plus q'un gestionnaire de projet digital, cest un chef de projet ayant la connaissance de toutes les phases de développement dapplications ainsi que de bonnes qualités relationnelles qui a le plus gros potentiel pour transformer votre système dinformation opérationnel ou décisionnel.



Une expérience solide dans la transformation digitale au sein du secteur de la distribution, une affinité naturelle fonctionnelle et technique ainsi q'une forte motivation à moderniser un système dinformation me laissent à penser que mon profil vous intéressera.



Ecrivez-moi à collombet.jm@gmail.com ou contactez-moi au 0750983268