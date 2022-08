Jean-Marc DALL'AGLIO

Ingénieur diplômé de l'Ecole de l'air et pilote de chasse, j'ai quitté l'armée de l'air avec le rang d'officier général, après 30 ans d'une carrière particulièrement dense et variée (défense aérienne, programmes d'armement, essais en vol opérationnels, direction générale d'une base aérienne, relations internationales, communication, ressources humaines et patrimoine).



Au cours des dix années suivantes, chargé de mission au sein de la société EDF Renouvelables, j'ai développé une expertise unique en matière de cohabitation entre l'éolien et le photovoltaïque avec les activités de défense, aéronautique et météorologie. Et ce tant au titre de conseiller interne d'EDF Renouvelables que de représentant de la profession auprès des institutions concernées en France et à l'étranger.



Mes compétences :

Conseil

Défense

Aéronautique

Énergies renouvelables