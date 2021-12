Jean-Marc DECROIX

Auto Entrepreneur fondateur de sites e-commerce et de vente en ligne.



2021 : Fondateur du site internet "www.SeniorsEmploiService.com"

Site de petites annonces dédié à l'emploi, les services à domicile pour les seniors, les retraités.

Différentes catégories :

les annonces emplois, les services à domiciles, Aides aux personnes âgées, Assistance informatique et internet,

Bricolage et Petits travaux, Cuisine, Gardien de maison et Home sitting, Garde et promenade d'animaux, Gardes d'enfants et Baby sitting, Jardinage, Ménage et repassage, Soutien scolaire.



2019 : Fondateur du site de vente en ligne "www.mon-cable-HDMI.com"

Site de vente de câbles et accessoires TV, HDMI.



2010 : Fondateur du site de vente en ligne "www.franceshop91.fr"

Site de vente en ligne d'articles divers.