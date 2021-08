Jean-Marc DUBOIS

J'ai découvert le Multimédia en 1992 (au tout début donc) et j'ai décidé d'en faire mon métier.



D'abord dans une petite société bordelaise (Ascola) spécialisée dans les outils de formation aux langues, puis à l'Université Bordeaux Segalen, au sein de son Département Conception et Assistance Multimédia (www.dcam.u-bordeaux2.fr, site en cours de refonte...) dont j'ai été le directeur de décembre 2009 à décembre 2013. Suite à la fusion de trois des quatre universités bordelaises, je suis depuis janvier 2014, Chef du Service Audiovisuel Multimédia (SAM).



Le SAM c'est :

- la production de documents multimédia (dont photographiques),

- la production de vidéos (https://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_bordeaux), y compris pour des MOOC,

- la WebTV de l'Université de Bordeaux (www.teletoile.tv),

- un studio d'enregistrement son et vidéo type "tête parlante",

- un plateau vidéo et photo,

- le conseil et le suivi des travaux d'intégration multimédia (650k€ de travaux en 2016),

- la maintenance préventive de 50 amphithéâtres, près de 200 salles de cours et une vingtaine de sallles de réunion dont la moitié équipées de visioconférence,

- l'assistance aux enseignants dans l'utilisation des équipements multimédia,

- la visioconférence (plus de 1 000h par an),

- l'enregistrement de conférences et cours, dont les cours de la première année commune des études de santé (PACES : plus de 600h enregistrées et diffusées en direct et en différé).



Mes compétences :

Multimedia

Informatique

Gestion de projet

Management

Ergonomie

Gestion budgétaire

Ecriture de CCTP (marchés publiques)

Audit de dispositifs TICE

Visioconférence et audioconférence

Technologies éducatives