Sabrina LAROZA

Coordinatrice et animatrice des projets cinéma pendant plusieurs années au sein de l’association girondine 7ème regard, je suis désormais à la recherche d'un emploi de chargée de projet de développement culturel.



Convaincue depuis toujours de l'intérêt de la pratique artistique par le plus grand nombre, j'ai animé un atelier auprès d'enfants sourds ou malentendants. Ils ont pu donner un nouveau sens à toutes les images (télévision, cinéma, contenus Internet….) auxquelles ils étaient confrontés quotidiennement. Ils ont su également développer une compétence particulière pour différents travaux visuels sachant ainsi compenser leur handicap auditif.

Cette expérience m'a incité à entreprendre une formation en langue des signes et c'est désormais pas à pas que je découvre cette culture riche mais malheureusement trop méconnue.

J'aimerais pouvoir à la fois participer à élargir l'accès culturel pour ce public mais également contribuer à des échanges entre sourds, malentendants et "entendants" autour de projets culturels en général et cinématographiques en particulier.



Mes compétences :

Cinéma

Culture

Ecriture

Ecriture de scénario

Pédagogie

Scénario

Video