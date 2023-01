Jean-Marc GARRIC

J'assure et j'organise, avec une équipe de

8 collaborateurs, le traitement de la facturation et des paies de l'ensemble des intérimaires (multi conventions) pour les 42 agences d'intérim rattachées au pôle de gestion sud ouest.



Ayant une grande expérience du contrôle de gestion je privilégie les critères suivants :maîtrise technique, prise d'initiative, encadrement de collaborateurs et polyvalence.

Mes points forts : relationnel - ouverture d'esprit - force de proposition - stabilité - fiabilité - discrétion - rigueur - autonomie - curiosité



Ma contribution dans l'entreprise : hisser et maintenir les performances des équipes à leur plus haut niveau. La maîtrise des coûts, les leviers de progression, le travail en équipe, la mise en place de plans d'action, l'élaboration de stratégies sont plus des passions qu'une profession.



Mes compétences :

Suivi de projet

Analyse de la valeur

Forecasts

BUDGET CONTROLE DE GESTION

Tableaux de bord

Conseil

Budget

Reporting

Finance

Contrôle de gestion