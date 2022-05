Thiry YANN

Consultant depuis plus de 10 ans dans le secteur de l'assurance, j'ai développé des compétences fonctionnelles dans les domaines de la Santé, de la prévoyance, de l'assurance vie et de la retraite.

J'ai piloté des projets chez des clients grand compte, appliquant des méthodologies de projet telle que CMMI (BNPPA Assurances) mais également dans des structures plus modestes appliquant une méthodologie plus adaptée.

Je maitrise donc pafaitement le cycle de vie d'un projet. J'ai de l'expérience en terme d'encadrement d'équipe et, dans le cadre du rôle de chef de projet, de reporting et d'animation de comité de pilotage et de projet (suivi de charges, avancement, gestion des risques...).



Je suis intervenu sur les plus grands progiciels du marché (AIA Graphtalk, Marster I) mais également sur des solutions développées en interne; pour des migrations de portefeuilles, ou des évolutions fonctionnelles (gestion des flux, nouveaux produits, nouveaux actes de gestion, évolutions réglementaires...), soit en tant que chef de projet, soit en tant qu'expert fonctionnel.



Mes principales références sont :

Santé/Prévoyance : MGP, MGEN

Assurance vie/ Retraite collective : AXA, Fortis Assurances;

Assurance vie individuelle : BNPPA Assurance, Groupama, Générali