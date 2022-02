Jean-Marc HAMOUCHE

Après 16 ans de carrière au sein de la Brigade de Sapeurs Pompiers de Paris, dont 10 ans en tant que Sous/Officier,je suis aujourd'hui formateur indépendant en secourisme du travail, prévention des risques, incendie, risques électriques, SSIAP, ...



Fort d'une solide expérience de chef d'intervention et de responsable pédagogique, les qualités principales qui me caractérisent sont :

-la rigueur

-le professionnalisme

-le sens du contact



Je dispose du matériel pédagogique nécessaire pour encadrer tout type de formation.



Mon secteur géographique d'intervention est la région PACA.



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2011 à nos jours : Formateur indépendant (secourisme/incendie...) en région PACA



2009 : Formateur indépendant Incendie Secourisme SST

Sapeur Pompier dans les Alpes Maritimes (06)

Formateur en Secourisme et Incendie au Service Départemental d'Incendie et de Secours des Alpes Maritimes



2008 à 2009 : Sapeur pompier dans les Hautes Pyrénées, formateur incendie et secourisme au Service Départemental dIncendie et de Secours des Hautes Pyrénées



2007 à 2008 Responsable opérationnel au Domaine National du Louvre

- Prévention incendie, Secours à victime, Protection des œuvres

- Gestion et management de personnel (15 personnes)

- Responsable du service formation (préparation de cours Power Point, formateur SSIAP1 et SSIAP2, PSE1/ PSE2)

- Formation du personnel du musée aux gestes de 1ers secours (PSC1), EPI, évacuation, manipulation extincteurs



2002 à 2007 Chef de garde en compagnie dincendie en centre de secours : Joinville (94), Créteil (94) Sévigné (Paris IV)

- Incendie, Secours à victime, Opérations diverses

- Encadrement déquipes (10 à 30 personnes)

- Formation permanente du personnel (secourisme, manœuvres, sport)

- Responsable de service : gestionnaire des engins et matériels dincendie, formation instruction



1999 à 2002 Responsable dinterventions en centre de secours : Vincennes (94) Chaligny (Paris XII)

- Incendie, Secours à victime, Opérations diverses

- Encadrement déquipes (2 à 10 personnes)

- Formation permanente du personnel (secourisme, manœuvres)

- Responsable de services : bureau des plans



1993 à 1999 Equipier et chef déquipe et conducteur poids lourds en centre de secours : Masséna (Paris XIII) Ivry (94)



FORMATIONS ET DIPLOMES

2011 Habilitation Superviseur H.S.E pour site TOTAL

2011 Formation B.O.S.I.E.T et H.U.E.T

2009 Formation risques électriques HOV/BOV

2008 Diplôme de moniteur SST (MSST)

2008 Diplôme de formateur « PSC1 » (PAE 3)

2007 Diplôme chef déquipe de Service de Sécurité Incendie Assistance à Personnes (S.S.I.A.P. 2)

2007 Diplôme de formateur « PSE 1 » et « PSE 2 » (PAE 1)

2005 Brevet Supérieur de Technicien de lArmée de Terre, spécialité « Chef de centre de secours des sapeurs pompiers de Paris (BSTAT)

2003 Certificat de Prévention contre les risques dincendie et de panique (CP)

2002 Certificat de Chef de Garde dIncendie (CCGI)

1999 Formation à lutilisation du Défibrillateur Semi-automatique (DSA)

1996 Brevet National de Moniteur Premiers Secours (BNMPS)

1996 Permis Poids Lourds

1993 Niveau Bac Terminale G3



Mes compétences :

ARI

Extincteurs

Formation

Formation incendie

Secourisme

SSIAP

SST