Jean Marc HATEM

Manager de Transition jusqu'au 31 mars 2016 en tant que Directeur des Opérations pour GH-TEAM FREIGHT PROVINCE dans la plus grande escale de son réseau, TOULOUSE

Nous avons renouvelé avec succès notre agrément d'agent habilité et notre contrat avec Air France/KLM pour 5 ans malgré une rude concurrence.





Ouvert à de nouveaux challenges portant sur l'aérien où mon expérience variée pourra apporter une forte valeur ajoutée



Président de la société AIR CARGO CONSULTING .

Certification IMCM dans le management du changement



Objectif : aider les acteurs du fret aérien à devenir compétitifs sur un marché de plus en plus concurrentiel avec des contraintes commerciales et surtout réglementaires toujours plus restrictives



Comment : en fournissant des consultants expérimentés dans le secteur du cargo aérien sur des missions de courte ou moyenne durée orientées vers les opérations



plus d'informations ? : le site "aircargoconsulting.fr" pourra vous en dire plus (français/anglais)



Mes compétences :

Conseil aux entreprises

Conseil en organisation

Management