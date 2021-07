Jean Marc LAUTRIE

Bonjour à toutes et tous,

Instrument Engineer en Electricité TBT (Contrôle d’accès, Distribution, Eclairage, Incendie, Intrusion, ) - Instrumentation (Design et Installation en Chimie, Cosmétique, Energie, Gaz, Pétrochimie, Pharmacie, ) & Automatisme / systeme de controle commande (Définition des matériels, Analyse fonctionnelle, Suivi & Mise en service, ), j'ai pas mal bourlingué : 18 ans en bureaux d’études et pour des ensembliers industriels (Saunier Duval, Comsip, Technord, ) et 15 ans pour des sociétés de consulting, d’assistance technique ou d'Ingénierie (Bouyghe Offshore, Foster Wheeler , GEA Kestner, Neo2, Techma, Technip, ), j'ai aussi eu l'opportunité de me déplacer en France, en Europe et à l'exportation et j'ai donc eu la chance de travailler dans des pays comme le Congo, le Senegal, la Cote d'Ivoire, l'Angola (plateforme en mer), l'Inde, la Malaisie, la Corée du sud, le Qatar, la Hongrie, la Gréce, etc ... Que des bons souvenirs !

Actuellement je suis en Corée du sud comme "E&I Field engineer" (juin 2015) et ensuite la mer du nord sur une longue période pour terminer la construction d'une plateforme et sa mise en service.



Mes compétences :

Construction

Commissioning

Mise en service

Supervision

Instrumentation

Engineering Studies management